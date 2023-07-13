Таможня Китая заявила о неожиданно резком сокращении экспорта в июне 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внешняя торговля Китая в июне текущего года продолжила стремительно ухудшаться, а экспорт приближается к ковидным показателям. О такой неожиданной проблеме сообщает Telegram-канал MMI со ссылкой на таможню КНР.

Как сообщается, в мае 2023 года падение экспорта по сравнению с предыдущим годом составляло 7,5%, а в июне этого года оно дошло до 12,4%, составив 283,5 млрд долларов. Отмечается, что аналитики прогнозировали сокращения всего на 0,5%. Импорт также сократился: в июне на 6,8% (217,69 млрд долларов), а в мае - на 4,5% (205,21 млрд долларов).

Отмечается, что такое снижение продолжается второй месяц, а падение стало самым серьезным с февраля 2020 года после введения ограничений на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. Сообщается, что такое серьезное сокращение экспорта можно отнести к проблемам в мировой экономики, а импорт падает из-за подавленного внутреннего спроса, на который ранее делал ставку Пекин.

При этом, как сообщалось ранее товарооборот между Россией и Китаем за первое полугодие 2023 вырос на 40,6%. Отмечалось, что только за июнь 2023 года товарооборот двух страны составил 20,8 млрд долларов.