Власти Финляндии заявили, что восстановят отношения с РФ после политических перемен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хельсинки восстановят отношения с Москвой только после политических изменений в России. Такое заявление сделал министр Финляндии Яакко Илониеми.

«Нынешние отношения - в худшем состоянии за последние десятилетия, это ясно. Это результат действий России, мы к этому не стремились», - приводит MTV3 заявление политика.

Министр также заявил, что напряженная ситуация между двумя государствами сильно ударит по экономике Финляндии.

«Препятствий для восстановления отношений нет, но для этого необходимы серьезные политические перемены в России», - отметил он.

Напомним, ранее посла Финляндии в Москве вызвали в Министерство иностранных дел РФ, где выразили протест из-за антироссийской политики, которую ведет Хельсинки. Незадолго до этого президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о намерениях правительства ужесточить ограничения на въезд в страну российских граждан.