Депутат Новиков предложил заменить зерновую сделку своими маршрутами и логистикой

Депутат Новиков предложил альтернативу зерновой сделке Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия может отказаться от существующего формата зерновой сделки. Вместо этого будут отрабатываться другие маршруты поставок продукции. Несмотря на то, что это может вызвать недовольство стран ООН, Россия не откажется от своих обязательство по поставке помощи в беднейшие страны мира.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков подтвердил, что исполнить данные Россией гарантии по поставкам можно реализовать двумя способами.

- Первый — это та старая схема и маршруты, которые предлагались и согласовывались чиновниками ООН. Но, в силу обнаружившихся неприятных вещей, связанных с воровством зерна богатыми странами Европы, Россия может предпочесть другой вариант, — сказал Новиков «Лента.ru».

По мнению парламентария, куда эффективнее будет отработать собственные маршруты и логистику, несмотря на протесты Запада.

- Я думаю, это путь, который стоит рассматривать, — заключил депутат.

Тем временем, Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно о каких-либо новых предложениях по зерновой сделке. В частности, о совместной готовности России и Турции работать над поставками нуждающимся странам, передает телеканал "360".

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Известиям» о необходимости пересмотра условий зерновой сделки с точки зрения ее выгодности именно для России.

Ранее, Владимир Путин отметил, что в нуждающиеся страны Африки, а это Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия, было направлено 976 тыс. т из 31,7 млн т. украинского зерна. Это всего 3,1%, передает RT.