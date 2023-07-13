Эрдоган собирается обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о своих планах обсудить при личной встрече с президентом России Владимиром Путиным приобретение российских самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.

Как уточнил турецкий президент, власти страны выделили Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) 100 млн лир, чтобы приобрести вертолеты и самолеты.

«Даст Бог, мы рассчитываем, что при личной встрече с господином Путиным мы обсудим приобретение нескольких имеющихся у них самолетов-амфибий, так как они очень существенно влияют на тушение пожаров», - заявил в четверг, 13 июля, турецкий лидер, отметив, что покупка двух-трех таких самолетов позитивно скажется на борьбе с лесными пожарами.

На данный момент на большей части Турции фиксируется жара с температурой выше 30 градусов, а к пятнице, 14 июля, прогнозируют пик жары до 44 градусов в ряде регионов страны. Лесные пожары замечают практически ежедневно в разных регионах республики.