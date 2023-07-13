«Байден – больной и несчастный человек»: Володин призвал помочь президенту США

Спикер Госдумы Володин призвал вылечить Байдена в российских медучреждениях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в четверг, 13 июля, заявил, что президент США Джо Байден является больным и несчастным человеком. В связи с этим он призвал вылечить американского лидера в российских медицинских учреждениях.

«Байден – это глубоко больной и несчастный человек», - сказал Володин в ходе пленарной сессии нижней палаты федерального парламента.

Он подчеркнул, что в США нет хороших специалистов, которые могли бы оказать помощь Байдену. Зато такие, по словам председателя Госдумы, есть в российском институте имени Сербского.

«Поэтому правильно бы было по международной линии предложить ему медицинскую помощь. Потому что мучается не только он, мучается вся планета», - объяснил свою позицию Володин.

Он напомнил, что Соединенные Штаты в последнее время создают большую напряженность во всем мире, поэтому Байдену важно заняться свои здоровьем.

«Спокойствие придет тогда во все государства, мир наступит», - резюмировал спикер ГД.

Ранее депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президенту Байдену стоит съездить на полуостров для того, чтобы пройти курс лечения. По мнению парламентария, агрессия американского президента связана с его хроническими болезнями. В то же время Шеремет напомнил, что у Байден есть доступ к ядерному оружию, а значит во всем мире заинтересованы в его здравомыслии.

Пожилой президент США прославился на весь мир своими нелепыми заявлениями, которые он делает перед объективами камер. В среду, 12 июля, он глупо пошутил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, что Украина «застряла» с Америкой.