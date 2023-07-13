Телеведущая Дана Борисова разрешила 15-летней дочери увеличить губы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Дана Борисова разрешила своей 15-летней дочери Полине увеличить губы. Результатом процедуры звезда поделилась в своем блоге.

"Перед поездкой в Турцию мы сделали Полине новые губки добавили 0,4 мл гиалуронки. Как вам?" — поинтересовалась Борисова.

Фото: Соцсети

Стоит отметить, что телеведущая не запрещает дочери экспериментировать с внешностью, поскольку предварительно они обсуждают все процедуры. Совсем недавно Борисова признавалась, что дочь хочет исправить форму носа, поскольку он унаследован от отца. Свои отношения с дочкой телезвезда называет идеальными. Они могут быть и мамой-дочерью, и лучшими подругами, отметила Дана.

Ранее 47-летняя телеведущая, которая страдает биполярным расстройством, призналась, что не прекращает посещать различных врачей. О визите к одному из них и нарастающих приступах болезни она рассказала в своем блоге.