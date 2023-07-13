“Невозможно”: На Украине признали неприятную правду о вступлении в НАТО

Экс-министр обороны Украины Загороднюк: НАТО не готова принять страну в свои ряды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк признал, что в настоящий момент военный блок НАТО не сможет предложить Киеву членство в альянсе, поскольку подобный шаг, по его мнению, сопряжен с огромными финансовыми затратами.

“Мало кто ожидал немедленного вступления Украины в НАТО во время этого саммита. Я думаю, это было невозможно. Это означало бы, что крупные страны Запада, поддерживающие нас, обязались бы вливать в Украину огромные инвестиции, которые они даже не могут себе представить”, — сказал он в интервью CNN.

Загороднюк добавил, что киевский режим хотел получить от альянса более детальный и конкретный план по вступлению, хотя еще в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе отмечалось, что вопрос о сроках вступления Украины не будет стоять на повестке дня.

При этом сам Владимир Зеленский также признавал, что вступление Украины в НАТО невозможно как минимум до окончания боевых действий на территории страны, что не помешало ему устроить истерику из-за осторожной позиции альянса еще до приезда на саммит.