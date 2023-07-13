Премьер Нидерландов Рютте отказался от кофе Зеленского на саммите НАТО

В ходе переговоров глава нидерландского правительства попросил принести ему чашку кофе, а украинский лидер тут же предложил ему свою. Фото: YouTube

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время встречи в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе с президентом Украины Владимиром Зеленским публично отказался от его предложения выпить кофе. Видео сцены публикует RT.

В ходе переговоров глава нидерландского правительства попросил принести ему чашку кофе, а украинский лидер тут же предложил ему свою.

«Вам это нужнее», - отшутился премьер Нидерландов, отказываясь от предложения Зеленского отказался.

В ответ президент Украины предложил разделить кофе пополам.

После публикации видео в соцсетях появилось много шуток о переговорах Зеленского и Рютте. Один из комментаторов назвал «полчашечки кофе» новым пакетом помощи Нидерландов для Киева.

Накануне журналистка Анна ван Денски заявила о реакции участников саммита НАТО на хамство украинского президента. По ее словам, сейчас у Зеленского начинает складываться ощущение, что весь мир должен ему, и на он ведет себя, как «капризная примадонна». Как отметила корреспондент, такие действия «только провоцируют трещины» в отношениях Киева с альянса.