Госдума России приняла во втором чтении законопроект о запрете смены пола Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Государственной думы в четверг, 13 июля, на пленарном заседании приняли во втором чтении проект закона, который подразумевает запрет смены пола в России.

Парламентарии также одобрили поправку к законопроекту об аннулировании брака при смене пола одного из супругов. Соответствующей нормой, в случае принятия и вступления в силу закона, будет дополнена одна из статей Семейного кодекса Российской Федерации.

Сайт KP.RU ранее писал, что в Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект, который предлагает установить запрет на медицинские вмешательства, которые направлены на смену пола. Такая мера станет одним из шагов по укреплению семейных ценностей в стране.

В июне проект закона был утвержден в первом чтении, а в июле профильный комитет добавил ряд поправок в законопроект, в том числе об аннулировании брака при смене пола одного из супругов.