Госдума приняла законы о создании органов судейского сообщества в новых регионах Фото: пресс-служба Государственной думы

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о формировании органов судейского сообщества в Донецкой, Луганской народной республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«Органы судейского сообщества в ЛНР и Запорожской области должны быть сформированы до 1 сентября 2024 года, а в ДНР и Херсонской области – до 1 февраля 2025 года», – говорится на сайте нижней палаты парламента.

Как объяснили в Госдуме, основными задачами судейского сообщества будут содействие в развитии судебной системы и судопроизводства, защита прав и законных интересов судей, участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности. Кроме того, судейские сообщества должны будут обеспечить выполнение судьями требований, предъявляемых Кодексом судейской этики.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 президент РФ Владимир Путин поручил интегрировать новые регионы России в судебную систему страны в максимально сжатые сроки. Верховному суду предстоит большая работа по формированию новых составов судов, отметил глава государства.