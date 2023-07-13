Уникальный «Балет на Байкале. Бурятия» снова пройдет в августе

Увидеть программу «Балет на Байкале. Бурятия» можно будет 12 августа. Мероприятие пройдёт в красивой местности – особой экономической зоне «Пески» в Прибайкальском районе. Подобных проектов в республике нет.

Это яркое событие культурной жизни Сибири стало возможным, благодаря поддержке энергометаллургического холдинга Эн+ - партнера Байкальского танцевального фестиваля, в рамках которого с 2022 года появилась программа «Балет на Байкале. Бурятия».

В первой половине дня все желающие могут принять участие в экологических квестах, выставках, обучающих программах, а также увидеть выступление лучших молодежных танцевальных коллективов. Во второй половине дня под открытым небом на фоне Байкала будут показаны балетные номера классической и современной хореографии. Время проведения: с 14:00 до 21:00.

Билеты в продаже на сайте uuopera.ru, в том числе и по «Пушкинской карте». Возрастное ограничение: 6+

«Эн+ второй год является партнером Байкальского танцевального фестиваля. Помимо культурной составляющей, важная задача этого события – привлечь внимание широкой общественности к проблеме сохранения и защиты уникального природного богатства Байкала, - отмечает директор департамента внешних коммуникаций холдинга Ольга Санарова. - Мы, как крупнейшая компания Байкальского региона, стараемся внести свой вклад в сохранение этой уникальной среды для будущих поколений».

Главное танцевальное событие лета пройдёт в шестой раз и объединит выпускников Бурятского хореографического колледжа разных лет. Мероприятие организовано в рамках празднования 100-летия республики Бурятия при поддержке правительства, министерства культуры Бурятии и администрации Прибайкальского района. В программе также открытие фотовыставки 1 августа в ТРЦ «Форум» (6+), гала-концерт в Бурятском театре оперы и балета 10 августа (6+).