В Румынии 14 июля начнутся учения “Посейдон-2023” при участии девяти стран НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Штаб Военно-морских сил Румынии сообщил, что в стране с 14 по 21 июля пройдут многонациональные морские военные учения “Посейдон-2023”, в которых примут участие девять стран военного блока НАТО.

“Более 750 военнослужащих ВМС Румынии, других структур системы национальной обороны, а также из Болгарии, Бельгии, Франции, Греции, Италии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Турции проведут в период с 14 по 21 июля совместные мероприятия в военном порту Констанца и в учебных округах в западной части Черного моря”, — уточнили в пресс-службе ВМС Румынии.

Напомним, месяцем ранее в воздушном пространстве Германии проходили крупнейшие в истории альянса тренировки авиации совместных сил НАТО Air Defender 2023. При этом многие эксперты, в том числе в ФРГ, называли подобные учения “очередным бряцанием оружием” и попыткой показать силу военного блока.

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал эти учения тревожным шагом, однако заверил, что Москва предпримет все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, а российские военные эксперты при любых обстоятельствах выполнят свой долг.