Директор "Современника" опроверг информацию о госпитализации актрисы Марины Нееловой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Директор московского театра "Современник" Юрий Кравец опроверг информацию о госпитализации актрисы Марины Нееловой.

В четверг, 13 июля, в СМИ появилась информация о госпитализации народной артистки РСФСР Марины Нееловой. Якобы актрису увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По словам директора театра, сейчас артистка находится дома в хорошем самочувствии.

"Народная артистка РСФСР, актриса Марина Неёлова находится дома и чувствует себя хорошо" - заявил Кравец ТАСС.

Актриса Марина Неелова много лет считается одной из самых закрытых знаменитостей. "Я свалилась со сцены. Причем упала некрасиво - юбка поднялась выше пояса, штанишки наружу, парик на боку - так описала артистка свой госэкзамен в театральном институте. У народной артистки РСФСР есть дочь Ника. Говорят, она родила наследницу в 1987 году от шахматиста Гарри Каспарова.