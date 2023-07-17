Ассоциация «Байкал без пластика» запустила образовательный эко-марафон для детей

Ассоциация «Байкал без пластика» разработала урок по экологическому воспитанию. Уже начались занятия в детских лагерях отдыха Иркутского и Ангарского районов. Всего в июле планируется проведение 15 эко-уроков в шести детских лагерях. В августе к участию в образовательном эко-марафоне присоединятся ещё 15 лагерей Ольхонского района. На уроках ребятам рассказывают про уникальный животный мир, а также про проблему загрязнения Байкала и особенно про влияние микропластика на окружающую среду.

Чтобы привлечь внимание детей и сделать процесс обучения интересным и познавательным, уроки проходят в игровой форме. Спикерами выступают экологи и специалисты по устойчивому развитию компаний-участников Ассоциации: СБЕР, Эн+, РТ-НЭО, РЖД, Прибайкальский национальный парк.

«Эко-урок позволяет не только дать детям новые знания о природе, но и вдохновить их на принятие активных мер для защиты окружающей среды, - сообщила директор департамента внешних коммуникаций Эн+ Ольга Санарова. - Инициатива ассоциации «Байкал без пластика» в проведении образовательных экологических уроков является примером сотрудничества между экологическими организациями, государственными структурами и бизнес-сектором для достижения общей цели – сохранения природы и развития экологического сознания у детей. Образовательный формат становится незаменимым инструментом для воспитания экологически ответственного поколения и формирования бережного отношения к окружающей среде».