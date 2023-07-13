США предложили Киеву помочь разминировать районы после применения кассетных бомб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон предложил Киеву помощь в разминировании районов, где применят кассетные боеприпасы из США. Такое заявление сделал министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин,

«Они будут вести учет районов, где будут применять их, и отдавать приоритет разминированию. А мы будем помогать им в этом в тех местах, где нам будут предоставлены необходимые условия», - передает CNN заявление главы военного ведомства, который не стал уточнять сроки поставки Украине кассетных боеприпасов.

Напомним, ранее Международный Комитет Красного Креста предупредил, что поставка Украине кассетных снарядов создаст большую угрозу безопасности для мирного населения, а особенно для детей. Как отметили эксперты, кассетные бомбы способны причинить большие человеческие страдания, которые могут продолжаться десятки лет.