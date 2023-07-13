Госдума приняла закон о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума приняла в четверг, 13 июля, законопроект о штрафе за невыполнение предписания или предупреждения Министерства юстиции России об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

«Устанавливаются штрафы за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Для граждан – до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч», – сообщается на сайте Госдумы.

Кроме того, принят законопроект об усилении контроля за соблюдением закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Так, лиц, взаимодействующих с иноагентами, предлагается обязать соблюдать предусмотренные законом ограничения и не помогать их преодолевать. Минюсту при этом будет разрешено выносить таким лицам предупреждение о недопустимости нарушения закона.

Напомним, в декабре прошлого года Госдума приняла поправки к закону о контроле за деятельностью иноагентов в стране, расширив список оснований для привлечения иностранных агентов к ответственности.