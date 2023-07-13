Бомба взорвалась в центре Афин

Взрыв в центре Афин произошел 13 июля 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрывное устройство сработало в центре Афин около здания Великой масонской ложи Греции. Об этом говорится в заявлении общественного телевидения страны ERT.

Как сообщается, пострадавших нет, однако был нанесен материальный ущерб. Уточняется, что была обезврежена вторая бомба, а перед самим инцидентом поступил звонок с предупреждением.

«В ходе расследования внутри здания была обнаружена подозрительная коробка, ее проверили специалисты Управления по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Было установлено, что в коробке взрывное устройство и произведен управляемый взрыв», - передает телеканал.

Здание Масонской ложи находится между улицами Ахарнон и Сурмели. Сообщается, что взрыв произошел примерно в 06:30 утра в четверг, 13 июля, а возникшее после взрыва возгорание смогли потушить прибывшие на место происшествия пожарные.

Напомним, накануне взрыв произошел в крымском городе Феодосия. К припаркованному мопеду было прикреплено взрывное устройство.