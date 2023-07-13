Стала известна возможная причина смерти актрисы Ларисы Маршаловой

Причиной смерти актрисы Ларисы Маршаловой могла стать внезапная остановка сердца. Фото: kino-teatr.ru

Белорусская актриса Лариса Маршалова, которая скончалась на 46 году жизни, не жаловалась на здоровье. Причиной смерти артистки могла стать внезапная остановка сердца.

По информации BELARUS.KP.RU, коллеги Маршаловой в шоке от того, что произошло, так как ничего не предвещало беды. Сообщают, что артистка утром собиралась на работу и у нее неожиданно остановилось сердце.

Однако точная причина смерти Маршаловой пока не установлена, ее покажет вскрытие.

Сайт KP.RU ранее писал о кончине белорусской актрисы театра, кино и телевидения. Похороны назначены на 14 июля, в первой половине дня можно будет проститься с актрисой в Театре-студии киноактера в Минске, в котором она играла с 2001 года.

Лариса Маршалова дебютировала в кино в 2000 году, успела сыграть в 114 проектах, включая белорусские, российские и совместные фильмы. Среди них "Каменская", "Мужчины не плачут", главная роль Иры в "Воскресенье в женской бане", "Детективное агентство "Иван да Марья", "Журов", "Псевдоним "Албанец", "Подъем с глубины".