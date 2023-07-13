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НовостиОбщество13 июля 2023 11:41

Стала известна возможная причина смерти актрисы Ларисы Маршаловой

Причиной смерти актрисы Ларисы Маршаловой могла стать внезапная остановка сердца
Екатерина КОСОБОКОВА
Причиной смерти актрисы Ларисы Маршаловой могла стать внезапная остановка сердца. Фото: kino-teatr.ru

Причиной смерти актрисы Ларисы Маршаловой могла стать внезапная остановка сердца. Фото: kino-teatr.ru

Белорусская актриса Лариса Маршалова, которая скончалась на 46 году жизни, не жаловалась на здоровье. Причиной смерти артистки могла стать внезапная остановка сердца.

По информации BELARUS.KP.RU, коллеги Маршаловой в шоке от того, что произошло, так как ничего не предвещало беды. Сообщают, что артистка утром собиралась на работу и у нее неожиданно остановилось сердце.

Однако точная причина смерти Маршаловой пока не установлена, ее покажет вскрытие.

Сайт KP.RU ранее писал о кончине белорусской актрисы театра, кино и телевидения. Похороны назначены на 14 июля, в первой половине дня можно будет проститься с актрисой в Театре-студии киноактера в Минске, в котором она играла с 2001 года.

Лариса Маршалова дебютировала в кино в 2000 году, успела сыграть в 114 проектах, включая белорусские, российские и совместные фильмы. Среди них "Каменская", "Мужчины не плачут", главная роль Иры в "Воскресенье в женской бане", "Детективное агентство "Иван да Марья", "Журов", "Псевдоним "Албанец", "Подъем с глубины".