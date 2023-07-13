В правительстве ФРГ Китай назвали партнером, конкурентом и соперником Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкое правительство рассматривает Китай одновременно и как партнера, и как конкурента, и как соперника. Об этом говорится в стратегии немецкого правительства в отношении КНР.

"Китай одновременно выступает партнером, конкурентом и системным соперником для правительства Германии", - отмечается в документе.

Кроме того, в документе сообщается, что Китай якобы агрессивно продвигает свою внешнюю политику и пытается разрушить существующий порядок в мире, который основан на правилах. А это влияет на европейскую и глобальную безопасность. При этом, Китай для ФРГ незаменимый партнер для борьбы с глобальными вызовами.

"Тем не менее, Китай является незаменимым партнером в борьбе с глобальными вызовами", - сообщают авторы документа.

А в вопросе развития отношений между Пекином и Москвой в России достигнут абсолютный консенсус, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.