Польский генерал Скшипчак: страны НАТО обрекли киевский режим на уничтожение Фото: REUTERS

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в ходе недавнего саммита военного блока НАТО представители альянса обрекли киевский режим на уничтожение, отказавшись представлять Владимиру Зеленскому четкие гарантии безопасности.

“Мы обрекаем Украину на медленную агонию, потому что она будет кровоточить, она будет истекать кровью, <…> и осенью роли поменяются. Теперь уже русские начнут наступление. Это мое предупреждение”, — сказал военный в интервью RMF FM.

По мнению генерала, союзники Киева из НАТО серьезно подставили Зеленского, поскольку с такой позицией альянс показал готовность продолжать конфликт, а у Украины просто нет никаких надежд на завершения конфликта, который складывается не в пользу киевского режима.

Напомним, Скшипчак и ранее предупреждал, что первая линия обороны для украинской армии является гораздо меньшей угрозой, чем неизбежный контрудар российских войск.

Также он отмечал, что Киев совершил серьезную ошибку, разом отправив значительные резервы на штурм обороны российской армии в Запорожской области, тем самым практически полностью исчерпав наступательный резерв ВСУ, которые завязли в тяжелых боях с хорошо подготовленными войсками РФ.

По мнению генерала, Зеленский не только не получит от союзников в НАТО необходимой поддержки, но и может оказаться в еще более невыгодном положении, поскольку НАТО своими действиями не подтверждает единство по вопросу помощи Украине, а США и вовсе могут в скором времени принудить Зеленского сесть за стол переговоров.