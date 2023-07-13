«Губернаторские полтора миллиона» получат еще больше липецких врачей

Фото: липецкаяобласть.рф

Теперь полтора губернаторских миллиона доступны медикам, которые в период пандемии коронавируса были студентами-ординаторами и при этом привлекались для работы в государственные медучреждения региона. Ранее эти специалисты после получения диплома не могли претендовать на выплату, так как уже работали в больницах и поликлиниках области. А выплата была положена только впервые трудоустроившимся в регионе врачам.

«Эти специалисты хорошо себя зарекомендовали и хотят продолжить свою деятельность в медучреждениях региона. Считаем, что будет правильно поддержать этих специалистов. Наша медицина и жители области очень нуждаются в таких докторах», – прокомментировал Игорь Артамонов свою инициативу.

КОНКРЕТНО

В Липецкой области пока по-прежнему не хватает врачей не только в сельских поликлиниках и больницах, но и городских медучреждениях. Региону требуются врачи самых разных специальностей.

В текущем году перечень дефицитных специальной был расширен до 12 специальностей врачей: анестезиология-реаниматологии, инфекционные болезни, общая врачебная практика (семейная медицина), онкология, офтальмология, педиатрия, терапия, неонатология, акушерство и гинекология, психиатрия, психиатрия-наркология и психотерапия.

Проблема нехватки медицинских кадров в Липецкой области решается, в том числе, за счет привлечения молодых специалистов. В регионе действуют программы поддержки медицинских работников. Например, компенсируются затраты на аренду жилья врачам дефицитных специальностей.

Меры социальной поддержки медработников в области постоянно расширяются.

На снижение дефицита врачебных кадров первичного звена (врачей общей практики, участковых терапевтов и педиатров) направлена, в первую очередь, программа «Губернаторские полтора миллиона».

Участие в программе позволяет не только получить единовременную выплату в размере 1,5 миллиона рублей, но и сохранить выплаты на приобретение и строительство жилья, а также компенсацию по найму жилых помещений.

При этом в регионе продолжает действовать программа «Земский доктор», которая мотивирует врачей жить и работать в сёлах, посёлках городского типа, а также в маленьких городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

Региональные меры поддержки предполагают возможность получения денежной выплаты независимо от размера населённого пункта, в котором врач планирует работать.

Таким образом, медики дефицитных для региона специальностей, которые отправят заявку одновременно на участие в двух программах, могут получить выплату до 3 млн. руб.

ЦИФРЫ

139 врачей позволила привлечь единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей для специалистов, которые впервые трудоустраиваются в государственные медицинские организации Липецкой области по наиболее дефицитным специальностям и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением. Из них в Липецке трудоустроены 77 врачей, в Ельце – 4 врача, в районах области – 58 врачей. Из числа трудоустроенных - 23 врача-педиатра, 45 врачей-терапевтов, 9 врачей общей практики.