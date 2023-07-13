Генерал ВСУ Тарнавский: Киев уже получил, но не использовал кассетные снаряды США

Генерал ВСУ Тарнавский: Киев уже получил, но пока не использовал кассетные боеприпасы США Фото: EAST NEWS

Бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что Киев уже получил обещанные американские кассетные снаряды, однако данное вооружение еще не применялось на поле боя.

“Мы только что их получили, мы их еще не использовали”, — сказал Тарнавский в интервью CNN. По словам военного, командование ВСУ в данный момент определяется, в каких районах допустимо использование данных снарядов.

При этом, отмечает Тарнавский, Киев допускает запрет на применение кассетных бомб в густонаселенных районах, даже при условии, что там находятся подразделения российских военных.

Напомним, недавно президент США Джо Байден анонсировал поставки Украине американских кассетных боеприпасов. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия готова ответить на данный шаг Вашингтона применением аналогичного оружия, которое есть в арсенале российской армии.

В свою очередь генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг отметил, что подобное вооружение не только не даст наступательным подразделениям ВСУ никакого преимущества, но и противоречит самой идеи наступления, поскольку именно украинским бойцам в последствии придется идти по заминированным неразорвавшимися суббоеприпасами территориям.

При этом журналист Мария Дежевская допустила, что Вашингтон не просто так пошел на подобный шаг — Джо Байден просто признал критическое положение ВСУ на поле боя и серьезный “снарядный голод” украинской армии.