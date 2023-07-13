Звезда сериала "Кадетство" Александр Головин сыграл свадьбу с актрисой Поповой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Звезда сериала "Кадетство", российский актер Александр Головин официально женился на своей коллеге Александре Поповой. 13 июля артисты играют свадьбу в Москве.

В личном блоге Головин опубликовал кадр с церемонии, где можно увидеть его в строгом костюме, а невесту в традиционном белом платье с объемным верхом и фатой.

Фото: соцсети

"Александра, спасибо твоим маме и папе!" — таким образом подписал Головин свадебные фотоснимки.

Пара вместе более двух лет. О предстоящей женитьбе актеры рассказали в конце мая, а заявление в ЗАГС было подано несколько дней назад.

В апреле 2023 года Головин побывал в столичном пункте отбора на контрактную службу. Звезда сериала "Кадетство" поддержал москвичей, решивших отправиться в зону спецоперации.