Звезда «Универа» Анна Хилькевич раскрыла секрет счастливого брака Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич много лет счастлива в браке с Артуром Волковым. Недавно актриса раскрыла секрет, как ей удается поддерживать страсть в отношениях с супругом.

Так, Хилькевич в своих социальных сетях призналась, что периодически они вместе с Волковым сбегают от своих двух дочек в отель.

«Эту фишку уезжать вдвоем куда-нибудь с мужем мы позаимствовали у наших лучших друзей, у которых много деток, но отношения классные», - поделилась с подписчиками Хилькевич.

Такой способ перезагрузки отношений она посоветовала взять на заметку всем.

«В браке мы все часто забываем, что мы не только родители, но еще и любящие друг друга люди», - объяснила звезда «Универа».

Хилькевич также рассказала, что поездка в отель носит не только романтический характер. Супруги также планируют обсудить наедине накопившиеся дела.

«Бизнес, ближайшие дни рождения, увлечения наших детей. Я решила вот так совместить приятное с полезным», - рассказал актриса.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что Хилькевич откровенно призналась, что смогла бы простить любимому человеку измену, но ушла бы от предателя, поставив точку в отношениях.

Звезда «Универа» состоит в браке с Волковым более восьми лет. Первый брак Хилькевич сохранить не удалось. Мужем актрисы был Антон Покрепа, который являлся директором по объектам сериала «Барвиха». Пара поженилась в 2011 году, но через год супруги развелись.