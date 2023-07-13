Представительство России при ЕС: Евросоюз сливается с НАТО на условиях альянса Фото: REUTERS

Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что в данный момент Евросоюз фактически сливается с военным блоком НАТО на условиях альянса и уже перестал говорить о своей стратегической автономии.

“Никто здесь уже не говорит о необходимости достижения собственной стратегической автономии. Поэтому, да, в сфере обеспечения безопасности Евросоюза как организации можно говорить о переходе от его взаимодействия с НАТО к слиянию с альянсом, причем на условиях последнего”, — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Логвинов подчеркнул, что на прошедший саммит НАТО в Вильнюсе были приглашены не только военные начальники стран альянса, но и глава Еврокомиссии и председатель Евросовета. Также он указал, что Турция смогла выторговать активизацию принятия в состав ЕС за счет одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО.

По словам дипломата, изначально Евросоюз и военный блок НАТО “жили своей жизнью” и вопрос о настолько глубокой интеграции не представлялся возможным, но в нынешних реалиях ЕС уже не способен выполнять свою основную функцию — повышение благосостояния граждан Евросоюза.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отмечал, что Евросоюз не справляется со своими изначальными обязанностями, а в Европе нет ни мира, ни экономического процветания.

При этом, по мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, это напрямую связано с “военным психозом”, неспособность отказаться от которого Европа во всех смыслах приближается к катастрофе.

В свою очередь глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель открыто признавал, что чувствует себя скорее Министром обороны Евросоюза и никогда не думал, что будет на посту главы дипломатической службы столько времени обсуждать вопросы снабжения армии чужой страны.