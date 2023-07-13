Минтранс РФ опроверг повышение цен на авиабилеты на 40% Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Появившаяся информация о возможном подорожании авиабилетов на 40 процентов не соответствует действительности. Никакого аномального роста цен на перелеты по России летом 2023 года не наблюдается. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Российской Федерации.

— Стоимость авиабилетов во внутреннем сообщении РФ в январе — мае текущего года увеличилась на 6,2% по отношению аналогичному периоду прошлого года, — говорится в сообщении замглавы ведомства Игоря Чалика.

Ранее KP.RU рассказывал, когда стабилизируются цены на авиабилеты. Авиаэксперт Роман Гусаров предположил, что из-за выкупа судов у зарубежных владельцев цены будут постепенно выравниваться.

Помимо этого замглавы Минтранса рассказал, что на данный момент пока не одобрено никаких субсидий, аналогичных 2022 году и на этом фоне возможно уменьшение количества рейсов, которое может привести к небольшому росту цен на перелеты.