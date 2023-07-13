В Китае предложили переименовать НАТО в «Североатлантическую организацию бандитов» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты и их союзники разжигают конфликты по всему миру, поэтому НАТО следует переименовать в Североатлантическую организацию бандитов, считает газета Global Times.

Как заявили авторы издания, подводя итоги саммита НАТО в Вильнюсе, альянс предводительством США «часто использует термин «международная организация», чтобы скрыть истинную природу гангстерского кружка». При этом Вашингтон как лидер объединения предпочитает «манипулировать своими лакеями, чтобы разжигать конфликты», отмечает газета.

«Уместно переименовать НАТО в «Североатлантическую организацию бандитов», – резюмировало издание свои наблюдения за политикой военно-политического блока.

Кроме того, авторы статьи констатировали, что отношения между НАТО и Китаем становятся все более натянутыми. Стремление еще сильнее сдержать КНР подтверждается попытками альянса укрепить сотрудничество с Японией, заявили китайские журналисты.

Напомним, накануне в Вильнюсе завершился саммит стран НАТО. Сайт KP.RU рассказывал, что он обернулся провалом для Украины, поскольку вместо приглашения к членству в альянсе Киеву подсунули Декларацию о поддержке, которая почти ничего не меняет в его отношениях с Западом.