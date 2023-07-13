Число погибших из-за наводнения в Туапсинском районе выросло до четырех Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края были найдены тела еще двоих человек. Таким образом число погибших в результате разгула стихии выросло до четырех.

«В настоящее время следователи работают на берегу моря в поселке Ольгинка Туапсинского района, где обнаружено тело неизвестного мужчины также с признаками утопления», - проинформировали в СУ СК по региону.

В ведомстве уточнили, что личность погибшего в настоящее время устанавливается. Кроме того, на проселочной дороге в салоне машины нашли тело 58-летнего местного жителя. Предварительно, он скончался от утопления. Следователи добавили, что продолжаются поиски еще двоих пропавших: 23-летней девушки и 15-летнего подростка.

Сайт KP.RU писал о наводнении в Туапсинском районе. В результате разгула стихии пострадали несколько детсадов, автомобильные мосты, больше 300 жилых домов, магазины, дороги, водопроводы. После наводнения пропали несколько человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.

Позже были обнаружены тела первых жертв разгула стихии. Правоохранители нашли тела 19-летней Ангелины Комбаровой и 67-летнего Владимира Филиппова.