Зеленский в ответ на просьбу Уоллеса о благодарности 47 раз сказал спасибо

Зеленский в ответ на критику Уоллеса за неблагодарность на видео сказал спасибо 47 раз Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал “благодарственное” видео, в котором за восемь минут 47 раз сказал спасибо после просьбы западных союзников “остыть” и выразить благодарность за помощь.

“Я благодарю президента Байдена и всю Америку. <…> Спасибо Литве за организацию саммита. <…> Спасибо Нидерландам, <…> Дании, <…> Франции и господину президенту Макрону”, — сказал Зеленский в опубликованном в его телеграм-канале видеоролике.

Напомним, с 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит военного блока НАТО. Одной из главных тем мероприятия изначально был выбран вопрос возможных гарантий безопасности Украины, однако киевский режим настаивал на предоставлении Киеву приглашения на вступление в Североатлантический альянс. При этом в преддверии саммита было обозначено, что военный блок не даст Украине четких временных рамок и гарантий членства в альянсе, из-за чего Владимир Зеленский устроил истерику и назвал подобную осторожную позицию альянса “абсурдной”.

В ходе саммита министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Зеленского быть более благодарным за предоставленную союзниками помощь, однако Зеленский с сарказмом ответил, что готов благодарить Запад за помощь каждое утро, за что подвергся критике даже со стороны украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко.