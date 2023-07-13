Байден заявил, что принял решение о вступлении Финляндии в НАТО за три секунды Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден во время встречи с коллегой из Финляндии Саули Ниинистё рассказал, что принял решение о вступлении финского государства в НАТО всего за три секунды.

Президент Финляндии отметил, что он благодарен Байден за поддержку при вступлении государства в Североатлантический альянс. Глава Соединенных Штатов, отвечая, вспомнил, как Ниинистё интересовался, поддержат ли США Финляндию в НАТО.

"Мне потребовалось около трех секунд, чтобы сказать "да", - приводит слова Байдена газета Iltalehti.

Также президент США подчеркнул, как важно сотрудничество Финляндии и Штатов, в том числе и в политике безопасности.

"Я не думаю, что НАТО когда-либо была сильнее, чем сейчас", - заключил Байден.

Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе президент Соединенных Штатов не смог выговорить количество членов Североатлантического альянса во время выступления.