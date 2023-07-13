"Предлагал до 13 млрд долларов": Байден пытался подкупить Эрдогана ради вступление Швеции в НАТО Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден планировал купить согласие главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на вступление Швеции в НАТО за 11-13 миллиардов долларов. Об этом рассказал журналист Сеймур Херш.

При этом в публикации Херш подчеркнул, что Эрдоган не стал отказывать от денег, поскольку ему необходимы средства для восстановления страны после разрушительных землетрясений в Турции.

Напомним, что ранее Эрдоган заявил, что парламент Турции не сможет одобрить вступление Швеции в Североатлантический альянс до октября 2023 года. По словам турецкого лидера, основной причиной этого является тот факт, что парламент сейчас закрыт.

Помимо этого Эрдоган также заявлял, что для вступления Швеции в НАТО необходимо принять Турцию в Евросоюз, поскольку его страну долгое время «заставляют ждать у дверей».