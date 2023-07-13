В Алтайском крае планируется газифицировать 56 тысяч домов за два года

В Новотырышкино после завершения строительства газопровода появилась возможность подключить по программе догазификации свыше девяти сотен домов. В селе активно ведется работа по заключению договоров с владельцами домов и подключению их к газоснабжению.

Виктор Томенко навестил некоторых жителей села, которые уже подключились и еще планируют подключиться газу.

Пенсионер Михаил Ветров рассказал главе края, что для проведения газа по территории участка и покупки оборудования пользовался субсидией, которая предусматривает выплату на эти цели до 100 тысяч рублей. Мужчина подчеркнул, что этой суммы хватило на все необходимое.

В разговоре с губернатором жители села отметили, что с переводом домов на газ жизнь изменяется к лучшему. Житель села Максим Макуси считает, что это позитивно скажется на сохранении конструкции дома. Да, и для здоровья это очень полезно.

«Мы понимаем, насколько это комфортно и чисто, меньше проблем», - сказал Максим. Он планирует подключить в своем доме газ в ближайшее время. Он также отметил, что ранее семья на приобретение топлива тратила большие средства. На зиму приходилось закупать около 5,5 тонн угля.

Строительство распределительного газопровода в Новотырышкино было начато год назад. Объект завершен и введен в эксплуатацию в июне 2023 года. В рамах реализации объекта построено 54,5 км распределительный сетей, включая заречную часть села. Стоимость работ достигла почти полумиллиарда рублей. Зато теперь возможность подключения к сетевому газу создана для 932 домовладений. На данный момент в селе принято 400 заявок на догазификацию. По 99% из них заключены договоры.

А вообще, масштабы программы газификации, которая будет реализована в края в ближайшие годы стали самыми большими среди регионов России.

«У нас в крае — самая масштабная программа с «Газпромом» и по объему работ, и по вложенным средствам. Планируется построить около 1000 километров сетей. Сейчас в стадии активного строительства проекты сразу в 105 населенных пунктах. Газ постепенно доведем и до Славгорода, и до Рубцовска, и до Ярового, и до небольших населенных пунктов в том числе в в Алтайском, Зональном, Косихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном районах», – оценил перспективы перехода муниципалитетов на более дешевое и экологичное топливо Виктор Томенко.