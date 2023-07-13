Сеймур Херш заявил, что кассетные боеприпасы не изменят ход конфликта на Украине Фото: EAST NEWS

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванного чиновника заявил, что решение Вашингтона отправить Украине кассетные боеприпасы не повлияет на ход конфликта.

“В любом случае у кассетных бомб нет шансов изменить ход конфликта”, — приводит Херш слова своего источника. Журналист считает, что администрация Джо Байдена “облажалась” в текущем конфликте, поэтому украинская армия не способна добиться каких-либо значимых успехов в ходе обещанного наступления.

Генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг также считает, что кассетные боеприпасы не помогут ВСУ добиться успехов в обещанном наступлении. При этом, по мнению генерала, такие снаряды лишь замедлят гипотетическое продвижение, поскольку именно украинским бойцам придется идти по заминированным территориям.

При этом французское издание Le Monde отметило, что своим решением США показали слабость и раскрыли истощение собственных складов обычного оружия, заставив при этом мирных граждан страдать от неразорвавшихся боеприпасов в будущем.

В свою очередь глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия готова зеркально ответить на поставки Украине кассетных боеприпасов, поскольку подобное оружие в достаточном количестве есть и в арсенале ВС РФ.