Глава Пентагона Остин выразил уверенность во вступлении Украины в НАТО после СВО Фото: REUTERS

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не сомневается во вступлении Украины в военный блок НАТО после завершения текущего конфликта.

“У меня нет сомнений, что это случится”, — отметил военный на соответствующий вопрос ведущего CNN.

Остин считает, что прошедшие саммит НАТО в Вильнюсе доказал, что схожего мнения придерживаются и остальные члены альянса. При этом Вооруженные силы Украины, по его словам, до сих пор нуждаются в реформах для приведения в соответствие стандартам НАТО, однако он уверен, что “со временем они произойдут”.

При этом сроки вступления Украины в НАТО шеф Пентагона предсказать не решился, лишь отметив, что по окончании конфликта скорейшему принятию Киева в Североатлантический альянс должны способствовать все члены военного союза.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не так уверен во вступлении Украины и указывает, что в случае победы России в текущем конфликте членство Киева в альянсе потеряет актуальность.

Столтенберг также отказался говорить о конкретных сроках вступления Украины в альянс, из-за чего президент Владимир Зеленский еще до приезда на саммит в Вильнюсе устроил истерику и назвал подобную осторожную позицию “абсурдной”.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что недопущение подобного сценария является одной из главных задач спецоперации на Украине, поскольку ее вступление в НАТО создаст существенную угрозу безопасности нашей страны.