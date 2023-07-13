Подозреваемый в убийстве замначальника отдела мэрии Краснодара Ржицкого арестован. Фото: соцсети

13 июля суд арестовал подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого Сергея Денисенко.

Как отметили в суде, подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара будет находиться под арестом до сентября 2023 года.

Помимо этого, в следственном комитете сообщили об избрании меры пресечения Сергею Денисенко. По ходатайству следствия он будет находиться под стражей. На аресте Сергея Денисенко, который ранее признал свою вину в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, настаивал Следственный комитет.

Напомним, подозреваемого удалось задержать на съемной квартире в Туапсе. В этом же помещении полицейскими был найден пистолет с глушителем, из которого, как предполагают, и был застрелен чиновник Станислав Ржицкий во время пробежки в парке.