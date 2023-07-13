Дым увидели в одной из котельных Нижнего Новгорода

Сотрудники МЧС проверили вызов Фото: Мария ЛЕНЦ

13 июля все социальные сети облетела новость о том, что в Ленинском районе Нижнего Новгорода загорелась котельная. Однако, по словам спасателей, вызов был ложный.

- Был вызов на котельную по адресу Академика Баха, 4, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения провели разведку, выяснилось, что вызов ложный

Тем временем в компании «Теплоэнерго» пояснили, что на территории котельной демонтировали оборудование и ветхие строения.

- В процессе случилось возгорание материала, что вызвало задымление, - сообщает NewsNN со ссылкой на представителей компании. - Все удалось оперативно потушить. После случившегося была начата внутренняя проверка по соблюдению техники безопасности подрядной организации.

Напомним, накануне серьезный пожар произошел на нефтегазохимическом предприятии «Сибур». Пожар на предприятии вспыхнул около двух часов дня 12 июля. Первыми о случившемся в социальных сетях сообщили очевидцы, заметившие густой серый дым. Вскоре информацию о ЧП подтвердили и спасатели. На место ЧП также выехал и глава Дзержинска Иван Носков.