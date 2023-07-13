В татарстанском городе Агрыз из-за урагана ввели режим ЧС

Последствия урагана Фото: МЧС Татарстана

Накануне, в среду, 12 июля, в Агрызе бушевал настоящий ураган. От ненастья пострадали около 18 жилых многоэтажек, 34 частных дома, 22 социально значимых учреждений и восемь машин. Сильный ветер валил деревья. Из-за разрушений без электричества остались 366 домов, около полвины из них удалось обеспечить энергией в тот же вечер.

В четверг, 13 июля, сотрудники местной администрации продолжают устанавливать размер ущерба от урагана, они проводят комиссионные обходы поврежденных домов, а также социальных объектов. По последним официальным данным, в городе в связи с разрушением вентиляционных каналов без газа остаются пять домов, чиновникам поступило 136 обращений о разрушениях от жителей частного сектора, только в единую диспетчерскую службу горожанами было совершено 98 телефонных звонков.

Одновременно с этим, из-за непогоды в Агрызе ввели режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение об этом дал местный глава Ленар Нургаянов, сообщает Inkazan со ссылкой на пресс-службу администрации Агрызского района.