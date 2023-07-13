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НовостиОбщество13 июля 2023 14:04

Алексей Коммисаров назначен ректором РАНХиГС

Мишустин назначил Алексея Коммисарова ректором РАНХиГС
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Мишустин назначил Алексея Коммисарова ректором РАНХиГС

Мишустин назначил Алексея Коммисарова ректором РАНХиГС

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил ректором РАНХиГС Алексея Комиссарова. Об этом сообщается в пресс-службе правительства РФ.

"Ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ стал Алексей Комиссаров", - говорится в сообщении.

Алексей Коммисаров исполнял обязанности ректора академии с января 2023 года. А с 2018 года он также является главой президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Ранее экс-замглавы Минобрнауки обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников ведомства в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).