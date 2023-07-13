Владимир Путин давно предупреждал, что Запад никогда не сможет добиться полной и тотальной изоляции России. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правящие элиты некоторых государств решили устроить России "технологическую блокаду", однако страна справится с этой проблемой и продолжит идти своим путем, не изолируясь от остального мира.

“Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступимся, сдадимся, но так не будет, как мы честно говорим в таких случаях: Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь ни от кого”, — сказал российский лидер на форуме “Квантовый мир. Вычисления и связь”.

Путин подчеркнул, что зависимость от зарубежных технологий несет серьезную угрозу национальной безопасности и суверенитету, поэтому на все внешние вызовы Россия будет отвечать только усилением качества и эффективности работы.

Владимир Путин давно предупреждал, что Запад никогда не сможет добиться полной и тотальной изоляции России, поскольку это в принципе невозможно, учитывая размеры Российской Федерации и ее влияние.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также отмечал, что план Запада по изоляции России полностью провалился, поскольку Путин, в отличие от своих западных коллег, никогда не совершает больших ошибок.