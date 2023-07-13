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НовостиПолитика13 июля 2023 14:08

Путин: Россия преодолеет технологическую блокаду, устроенную Западом

Путин подчеркнул, что Россия продолжит идти своим путем, не изолируясь от остального мира
Сергей ЧИКОВ
Владимир Путин давно предупреждал, что Запад никогда не сможет добиться полной и тотальной изоляции России. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Владимир Путин давно предупреждал, что Запад никогда не сможет добиться полной и тотальной изоляции России. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правящие элиты некоторых государств решили устроить России "технологическую блокаду", однако страна справится с этой проблемой и продолжит идти своим путем, не изолируясь от остального мира.

“Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступимся, сдадимся, но так не будет, как мы честно говорим в таких случаях: Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь ни от кого”, — сказал российский лидер на форуме “Квантовый мир. Вычисления и связь”.

Путин подчеркнул, что зависимость от зарубежных технологий несет серьезную угрозу национальной безопасности и суверенитету, поэтому на все внешние вызовы Россия будет отвечать только усилением качества и эффективности работы.

Владимир Путин давно предупреждал, что Запад никогда не сможет добиться полной и тотальной изоляции России, поскольку это в принципе невозможно, учитывая размеры Российской Федерации и ее влияние.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также отмечал, что план Запада по изоляции России полностью провалился, поскольку Путин, в отличие от своих западных коллег, никогда не совершает больших ошибок.