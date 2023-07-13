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НовостиПолитика13 июля 2023 14:07

Путин проведет совещание по развитию искусственного интеллекта 19 июля 2023 года

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
Екатерина КОСОБОКОВА
Путин проведет совещание по развитию искусственного интеллекта 19 июля 2023 года

Путин проведет совещание по развитию искусственного интеллекта 19 июля 2023 года

Фото: REUTERS

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в четверг, 13 июля, анонсировал совещание главы государства Владимира Путина с федеральным кабмином по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Мероприятие пройдет 19 июля.

«Скоро будет совещание у президента с правительством — 19 числа. В области выполнения его поручений по искусственному интеллекту», - сообщил вице-премьер.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо прислушиваться к рациональным опасениями относительно применения искусственного интеллекта. В то же время, по его мнению, ИИ необходимо использовать на благо людей, так как без развития таких технологий не возможен технический прогресс.

Сайт KP.RU ранее писал, что российская компания Sistemma создала русскоязычный аналог нейросети ChatGPT. Отечественную модель искусственного интеллекта назвали SistemmaGPT и она уже доступна для тестирования российским компаниям.