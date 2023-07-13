Путин назвал секрет счастья

Путин: счастье в желании работать и в удовольствии от труда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что настоящее счастье кроется в наличии любимой работы, на которую с удовольствием идет человек.

“В этом и есть счастье — когда человек хочет на работу и с удовольствием идёт на неё”, — отметил Путин в выступлении на форуме “Квантовый мир. Вычисления и связь”.

Напомним, в прошлом году один из популярных сайтов для поиска работы провел опрос и убедился, что Россия – страна трудящихся. Согласно тому исследованию 37 процентов россиян считали себя трудоголиками, а еще 41 процент периодически ощущали себя таковыми. Любовь к труду – одна из многих сохранившихся с советских времен традиций русского народа.

Тем временем безработица в России находится на историческим низком уровне и, по мнению Путина, это очень хороший показатель — уровень безработицы в стране составляет сейчас 3,2%, а более 73 миллионов россиян работают.