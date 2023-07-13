Российские ученые изучили состав полотенце, провисевшего в космосе 10 лет

Ткань была оставлена в космосе еще 23 декабря 2008 года Юрием Лончаковым и американским космонавтом Майклом Финком. Фото ТАСС/ Сергей Казак

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта и Института медико-биологических проблем РАН занимаются изучением редкого объекта, который прибыл к ним с орбиты.

Еще в 2019 году российские космонавты, возвращаюсь на станцию из космоса, забрали с собой привязанное 10 лет назад к одному из поручней махровое полотенце. Обычно ткань используется для протирки перчаток, скафандра после соприкосновения с токсичными остатками топлива, которое остается на поверхности модулей.

Ткань была оставлена в космосе еще 23 декабря 2008 года Юрием Лончаковым и американским космонавтом Майклом Финком. После ее упаковали в герметичный контейнер и спустили на Землю. Здесь исследованием материала занялись ученые.

Исследования показали, что частицы ткани были разрушены, словно выдержали сильный удар. К примеру, быстро летящей космической частицей, но эта версия не нашла своего подтверждения. Состава космических частиц обнаружено не было.

Зато нашлось другое – на полотенце сохранились следы иридия.

- Но его оказалось слишком мало для метеоритов и слишком много для земного содержания, - говорит сайту mk.ru заместителя начальника отделения Владимир Беляев.

Еще были обнаружены следы рения, их много в вулкане «Кудрявом» на острове Итуруп. Этот элемент используется для производства катализаторов, для микроэлектроники.

Исследование полотенце дало понимание, какие частицы скапливаются на корпусе МКС. Они могут быть причиной коррозии корпуса. Есть еще одна особенность, космическая пыль располагается не равномерно.

- Есть рабочее объяснение, что отбеливает солнечное облучение, – оно как бы испаряет грязь, - говорит ученый.

Примечательно, что в NASA только сейчас заинтересовались проблемой загрязнения и наличия жизни на внешней поверхности станции. Российские ученые уже семь лет исследуют это направление.