Что произошло за день 13 июля: главные новости

Актера Ивана Краско экстренно госпитализировали из-за последствий инсульта Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 13 июля, стало известно об экстренной госпитализации в реанимацию актера Ивана Краско. Врачи диагностировали у знаменитости изменения в работе сердца, они во многом связаны с последствиями недавно перенесенного инсульта. Сейчас актер находится в больничных стенах под наблюдением медиков.

Между тем президент России Владимир Путин выступил с предложением подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных. По мнению главы государства, такой нацпроект должен быть подготовлен в течение года, а действовать – до 2023 года. Российский лидер подчеркнул, что в рамках нацпроекта нужно выстроить «целостный механизм создания и повсеместного внедрения» передовых разработок.

В четверг, 13 июля, стало известно, что внешний долг Российской Федерации на первое июля 2023 года составил 347,7 миллиарда долларов. С начала года он снизился на 33 миллиарда, или 8,7 процента. По данным ЦБ, важную роль в уменьшении внешнего долга сыграло снижение задолженности органов госуправления, которое произошло из-за реализации нерезидентами суверенных ценных бумаг.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о своих планах обсудить при личной встрече с президентом России Владимиром Путиным приобретение российских самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров. Как уточнил турецкий лидер, власти страны выделили управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий 100 миллионов лир, чтобы приобрести вертолеты и самолеты.

В свою очередь, в ОНН дали прогноз, когда закончится эпидемия СПИД в мире. Там заявили, что после расширения масштабов тестирования на ВИЧ и специального противовирусного лечения во многих странах, эпидемию СПИДа в мире реально остановить к 2030 году. При этом в ООН утверждают, что это финансовый и политический вопрос. Так, некоторые страны, которые прилагают к этому вопросу достаточно усилий, добиваются серьезных результатов в борьбе с инфекцией.