Киевский горсовет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке Фото: REUTERS

Киевский городской совет запретил включение и исполнение в публичных местах города песен русском языке, а также продажу книг и исполнение аудиовизуальных произведений и концертов на русском языке.

“Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Такое решение было принято сегодня, 13 июля, на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета ІХ созыва 71 депутатом”, — сообщили на сайте городской администрации Киева.

Напомним, еще в прошлом году парламент Украины на законодательном уровне запретил распространение российских книг, а в начале этого года зампред комитета Верховной рады по "гуманитарным" вопросам и вовсе хвастался сожжением миллионов книг на русском языке.

Также недавно госинспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб Советского Союза на украинский трезубец на памятнике “Родина-мать” в Киеве.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что любая страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций, а президент Украины Владимир Зеленский нанес суверенитету Украины непоправимый ущерб.