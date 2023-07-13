Кабмин России расширил перечень освобожденных от налога на сверхприбыль компаний Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство финансов России в четверг, 13 июля, проинформировало, что правительство РФ одобрило поправки к проекту закона о сверхприбыли, расширив перечень компаний, которые будут освобождены от уплаты данного налога.

«Из состава плательщиков налога дополнительно исключаются: застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета», - сказано в заявлении Минфина.

Также данный налог не будут платить кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства. Не коснется налог на сверхприбыль и тех, кто в 2018 и 2019 года не имели выручки.

Ранее в список компаний, которые не будут платить налог на сверхприбыль, были включены малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Государственная дума России приняла в первом чтении закон о введении в стране налога на сверхприбыль компаний с 2024 года. Документом подразумевается разовый налог для крупных компаний, средняя прибыль которых за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 миллиарда рублей.