Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика13 июля 2023 15:51

Кабмин России расширил перечень освобожденных от налога на сверхприбыль компаний

Так, от уплаты данного налога будут освобождены застройщики
Екатерина КОСОБОКОВА
Кабмин России расширил перечень освобожденных от налога на сверхприбыль компаний

Кабмин России расширил перечень освобожденных от налога на сверхприбыль компаний

Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство финансов России в четверг, 13 июля, проинформировало, что правительство РФ одобрило поправки к проекту закона о сверхприбыли, расширив перечень компаний, которые будут освобождены от уплаты данного налога.

«Из состава плательщиков налога дополнительно исключаются: застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета», - сказано в заявлении Минфина.

Также данный налог не будут платить кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства. Не коснется налог на сверхприбыль и тех, кто в 2018 и 2019 года не имели выручки.

Ранее в список компаний, которые не будут платить налог на сверхприбыль, были включены малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Государственная дума России приняла в первом чтении закон о введении в стране налога на сверхприбыль компаний с 2024 года. Документом подразумевается разовый налог для крупных компаний, средняя прибыль которых за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 миллиарда рублей.