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НовостиПроисшествия13 июля 2023 15:48

Три человека пострадали при аварийной посадке самолета в Новосибирске

Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести
Роман ПОЛОСИКОВ
Три человека пострадали при аварийной посадке самолета в Новосибирске

Три человека пострадали при аварийной посадке самолета в Новосибирске

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Три человека пострадали из-за аварийной посадки легкомоторного самолета в Новосибирске. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. Об этом «КП-Новосибирск» рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Также отмечается, что госпитализация понадобилась только двум пассажирам самолета, которые поступили в медучреждение с различными травмами.

Сам инцидент произошел в лесополосе Заельцовского района, неподалеку от аэродрома «Северный». Сейчас на место происшествия выехал транспортный прокурор, которому предстоит восстановить всю картину произошедшего.

Ранее пассажирский самолет Ан-24 из Хабаровска совершил экстремальную посадку на Сахалине, но в результате инцидента никто не пострадал. Причиной проблемы стали неподходящие погодные условия, а пилотам удалось успешно посадить самолет только спустя час. Для этого им понадобилось три попытки.