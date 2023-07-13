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НовостиОбщество13 июля 2023 15:51

Работодатели назвали самые лучшие способы мотивации сотрудников

Большинство работодателей назвали повышение зарплаты лучшим способом мотивации
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Работодатели назвали самые лучшие способы мотивации сотрудников

Работодатели назвали самые лучшие способы мотивации сотрудников

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследование сервиса автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор и сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» назвало способы мотивации, которые работодатели считают самыми эффективными для своих сотрудников. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно данным опроса, большинство работодателей (82%) считают самым эффективным средством мотивации сотрудников достойную заработную плату. В тройке лидеров по данному показателю также регулярные премии (61%) и прозрачная система карьерного роста в компании (60%).

Другой опрос, который представили «Известия», показал, что более половины российских компаний (53%) собираются повысить оплату труда своим сотрудникам в этом году, из них 35% намерены повысить фиксированную часть заработной платы (оклад).

Тем временем, еще один опрос, представленный RT, указал на то, что свыше половины россиян (58%) за последние полгода чаще задерживаться на работе, а четверть респондентов (27%) сообщила, что это происходит не менее одного-двух раз в неделю.