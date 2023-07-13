Работодатели назвали самые лучшие способы мотивации сотрудников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследование сервиса автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор и сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» назвало способы мотивации, которые работодатели считают самыми эффективными для своих сотрудников. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно данным опроса, большинство работодателей (82%) считают самым эффективным средством мотивации сотрудников достойную заработную плату. В тройке лидеров по данному показателю также регулярные премии (61%) и прозрачная система карьерного роста в компании (60%).

Другой опрос, который представили «Известия», показал, что более половины российских компаний (53%) собираются повысить оплату труда своим сотрудникам в этом году, из них 35% намерены повысить фиксированную часть заработной платы (оклад).

Тем временем, еще один опрос, представленный RT, указал на то, что свыше половины россиян (58%) за последние полгода чаще задерживаться на работе, а четверть респондентов (27%) сообщила, что это происходит не менее одного-двух раз в неделю.