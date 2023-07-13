Политолог Косоруков назвал неактуальным вопрос включения Украины в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Косоруков в беседе с РИАМО заявил, что для Москвы итоги саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе ничего не значат, назвав также неактуальной возможность включения Украины в НАТО.

«Для Украины очевидно, что ее не примут в НАТО. Даже несмотря на то, что отменили поэтапный процесс и сказали, что примут тогда, когда будет согласие между странами-членами НАТО», - заявил политолог.

Косоруков отметил, что заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и президента США Джо Байдена в отношении вступления в НАТО Украины ничего на данном этапе не значат. По его словам, есть условия и политическая воля, и тогда, такие страны, как Финляндию и Швецию берут в блок быстро и просто.

Политолог Петр Колчин заявил телеканалу «360», что Украина может рассчитывать на разные форматы диалога и дополнительные меры поддержки со стороны НАТО, однако членом альянса она не станет, также отметив, что заявления Запада не влекут за собой реальных действий.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия смогла предотвратить принятие Украины в Североатлантический альянс. Как сообщал «Пятый канал», по словам экс-разведчика, Киев никогда не сможет стать членом НАТО.