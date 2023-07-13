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НовостиПолитика13 июля 2023 16:14

Путин: рост цен на продукты в мире не связан с СВО

Рост цен стал следствием ошибок ведущих западных экономик
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин: рост цен на продукты в мире не связан с СВО

Путин: рост цен на продукты в мире не связан с СВО

Фото: REUTERS

Рост цен на продукты в мире не связан с проведением специальной военной операции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью с Павлом Зарубиным.

— Эта сделка изначально была обоснована ООН как сделка, направленная на помощь беднейшим странам мира. Я хочу еще раз сказать - рост цен на продовольствие, продукты питания, он связан не СВО, а с ошибками ведущих западных экономик в сфере финансов и инвестиций, — подчеркнул президент.

Также он добавил, что они много лет пренебрегали базовыми принципами развития энергетики и слишком сильно увлеклись зеленой энергетикой, которая и подтолкнула цены вверх.

Ранее Владимир Путин заявил, что одной из причин проведения СВО стало возможное членство Украины в НАТО, которое может дестабилизировать обстановку в мире и стать угрозой безопасности России.