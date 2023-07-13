Путин: рост цен на продукты в мире не связан с СВО Фото: REUTERS

Рост цен на продукты в мире не связан с проведением специальной военной операции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью с Павлом Зарубиным.

— Эта сделка изначально была обоснована ООН как сделка, направленная на помощь беднейшим странам мира. Я хочу еще раз сказать - рост цен на продовольствие, продукты питания, он связан не СВО, а с ошибками ведущих западных экономик в сфере финансов и инвестиций, — подчеркнул президент.

Также он добавил, что они много лет пренебрегали базовыми принципами развития энергетики и слишком сильно увлеклись зеленой энергетикой, которая и подтолкнула цены вверх.

Ранее Владимир Путин заявил, что одной из причин проведения СВО стало возможное членство Украины в НАТО, которое может дестабилизировать обстановку в мире и стать угрозой безопасности России.