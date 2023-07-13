Российский военный описал влияние кассетных боеприпасов на ход спецоперации Фото: REUTERS

Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Lenta.ru заявил, что использование кассетных боеприпасов не даст украинским войскам большого преимущества в рамках специальной военной операции, а российская сторона будет вынуждена перейти к ответным действиям, применяя аналогичное или более мощное оружие.

Дандыкин назвал кассетные боеприпасы «крайне серьезным оружием». «Снаряд разрывается и вылетает огромное количество малых кумулятивных или осколочно-фугасных снарядов, которые покрывают огромную площадь. В обороне их использовать тяжело, а вот с наступлением другая ситуация», - уточнил он

По его мнению, решение о передаче украинской армии кассетных боеприпасов приняли из-за нехватки обычных снарядов. Как он отметил, при их использовании Москва будет вынуждена применить аналогичное оружие для ударов по противнику.

«Результатом использования этого оружия ВСУ станет только большое число пострадавших среди мирного населения», - отметил он.

Американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш также заявил, что поставка кассетных боеприпасов Киеву не повлияет на ход конфликта. «В любом случае у кассетных бомб нет ни единого шанса изменить ход конфликта», - приводит его слова Life.ru.

Политолог Алексей Ярошенко в разговоре с телеканалом «360» рассказал, что передача кассетных бомб ударит по репутации США, «если от нее еще что-то осталось», отметив, что большая часть мира выступила против такого вооружения, понимая их тяжелую форму.